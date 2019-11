Sarri non si fida il Milan è una buona squadra, Cr7? nulla di grave

"Il Milan e' una buona squadra, non ha fatto una buona fase iniziale di stagione ma nella singola partita puo' fare bene. Dovremo giocare con un'intensita' difensiva diversa e bisognera' stare in campo in maniera leggermente diversa rispetto all'ultima partita".

Maurizio Sarri non si fida. I rossoneri stanno vivendo un'annata complicata, il cambio d'allenatore non ha ancora sortito gli effetti sperati ma domani allo Stadium il tecnico della Juve si aspetta una gara complicata. Ottimismo su De Ligt, per quanto riguarda Ronaldo "ieri era con i fisioterapisti, vediamo domattina nell'ultimo allenamento come sta. So per certo che non ha niente di grave, solo un piccolo dolore al ginocchio che durante la partita lo squilibra dal punto di vista degli appoggi". Cinque vittorie su otto per la Juve sono arrivate dopo avere pareggiato nei primi 45 minuti e questo per Sarri "e' un limite e una forza. La squadra non e' ancora in grado di disintegrare o chiudere le partite ed e' un limite.

La forza sta nel fatto che fino alla fine cerca e vuole la vittoria, e spesso e' riuscita a trovarla. Direi che e' un limite di mentalita' e una forza caratteriale. Ma ci sono i margini di crescita dal punto di vista individuale, e se crescono 3-4 singoli puo' crescere la squadra".

(ITALPRESS)