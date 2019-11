Dieta per sindrome del colon irritabile contro meteorismo

La dieta per la sindrome del colon irritabile prevede il consumo di alcuni alimenti che combattono il meteorismo, il gonfiore e i dolore addominale. Per prima cosa la dieta per l’intestino irritabile prevede il divieto di legumi, di alcune verdure a foglia larga e di alcune bevande.

La sindrome del colon irritabile è uno dei disturbi gastrointestinale più diffuso. Tra i sintomi più diffusi ci sono dolori addominali, gonfiore e meteorismo e irregolarità intestinale: alcuni soggetti lamentano costipazione, altri diarrea, altri entrambe. La dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas, elenca alcune raccomandazioni. Oltre a fare attenzione al tipo di alimento ingerito bisogna anche evitare pasti abbondanti e bevande zuccherate o gassate. A quest’ultime bisogna preferire acqua a temperatura ambiente o tisane. Ecco una lista di alimenti fermentabili “proibiti” per chi soffre di sindrome del colon irritabile: frutta: mango, anguria, susine, pesche, mele, pere, nashi (o pera-mela); Frutta secca: pistacchi e anacardi; Verdura: asparagi, cipolla, aglio, porri, asparagi, barbabietola, cavolo verza, mais dolce, sedano; latte e suoi derivati: yogurt, formaggi a pasta molle, crema pasticcera e gelato; Ancora, legumi, cereali come segale, grano, quindi pane, pasta e biscotti.

Ora vediamo quali sono gli alimenti che hanno più basso contenuto: frutta: banana, arancia, mandarino, uva, melone; frutta secca: mandorle (massimo 10 pezzi), semi di zucca; Verdura: zucchine, lattuga, pomodoro, cetrioli, carote, erba cipollina, fagiolini; Ancora, carne, pesce, pollo, tofu, formaggi a pasta dura e prodotti caseari senza lattosio; avena riso, quinoa, prodotti senza glutine. E’ ovvio che bisogna comune farsi dare precise indicazioni dal medico o dal nutrizionista anche perché dietro questi sintomi potrebbe nascondersi la sensibilità al glutine o altre patologie più importanti. Come facciamo sempre nelle diete e negli articoli di salute pubblicati sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si nsoffre di patologie importanti come diabete o ipertensione e non solo.