Dieta last minute depurativa per dimagrire in 5 giorni

La dieta last minute depurativa può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. La dieta last minute è una dieta lampo depurativa ma molto restrittiva che non può essere seguita da tutti.

E’ una dieta non adatta a chi soffre di patologie importanti come il diabete o ipertensione (ma non solo). Ma vediamo cosa si mangia nella dieta last minute o dieta lampo dei 5 giorni per dimagrire fino a 3 kg. Lunedì: a colazione una tazzina di caffè con un cucchiaino di zucchero, una brioche. Spuntino: un frutto a scelta. A pranzo concedetevi un trancio di pizza e 80 g di insalata mista. Per merenda un frutto a scelta mentre a cena 75 g di fesa di tacchino alla griglia e 100 g insalata con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Martedì: a colazione un succo di frutta senza zucchero, un kiwi e una tazzina di caffè d’orzo con un cucchiaino di zucchero. Spuntino: un frutto a scelta. A pranzo: 100 g di tonno al naturale, 75 g di gamberetti lessati, 100 g di insalata mista. Merenda: un frutto a scelta. Cena: 70 g di spaghetti con salsa di pomodoro e basilico, 80 g insalata.

Mercoledì: a colazione: uno yogurt ai cereali, una tazzina di caffè con un cucchiaino di zucchero. Spuntino: un frutto a scelta. Pranzo: un piatto di bresaola con rucola e grana, un panino. Merenda: un frutto a scelta. Cena: 130 g di spigola al cartoccio e spinaci al vapore. Giovedì: a colazione, un centrifugato di frutta e verdura, 2 fette biscottate con uno strato sottile di marmellata, una tazzina di caffè d’orzo. Spuntino: un frutto a scelta. Pranzo: cicoria lessa con cucchiaino di olio, 20 g di pane integrale, un cono gelato. Per merenda vi suggeriamo di mangiare un frutto a scelta. Cena: un uovo sodo, una bruschetta condita con pomodoro e un filo d’olio, 100 g di insalata.

Venerdì: a colazione un succo di frutta senza zucchero e 3 gallette di riso con miele. Spuntino: un frutto a scelta. Per pranzo consigliamo una ricetta light di panino leggero e goloso, condito con prosciutto crudo privato del grasso. A merenda un frutto a scelta mentre a cena 80 g di pollo ai ferri e 100 g di insalata condita con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Nei cinque giorni è importante bere molta acqua per idratare l’organismo e fare attività fisica. Come in tutte le diete pubblicate sul nostro sito vi raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista. E’ sconsigliata a chi soffre di qualche patologia o è in stato di gravidanza.