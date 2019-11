Dieta del farmacista o Banana Diet per dimagrire subito 4 kg

La dieta del farmacista o Banana Diet ovvero dieta delle banane può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. La dieta del farmacista giapponese , Sumiko Watanabe, che sta spopolando sul web da anni prevede il consumo di cinque pasti giornalieri.

La dieta del farmacista giapponese conosciuta anche come Banana Diet fa perdere peso velocemente. Per dimagrire velocemente ed avere i risultati prefissati ovvero dimagrire velocemente bisogna seguire alcune regole ovvero eliminare del tutto zuccheri, fritture, bevande gassate e dolci. Inoltre l’ultimo pasto va consumato non oltre le ore 20,30 per evitare di andare a dormire con lo stomaco pieno e di rallentare il metabolismo. Bisogna dormire almeno 7 ore consecutive a notte, in modo che il nostro corpo possa recuperare bene. Come per tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare un regime alimentare dove vengono esclusi degli alimenti.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo settimanale della dieta del farmacista giapponese o banana Diet per dimagrire fino a 4 kg in una settimana. Lunedì: Colazione: 1 o 2 banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida; Spuntino a metà mattinata: 1 frutto; Pranzo: 70 gr di zuppa di farro, cicoria lessata, 1 pera; Spuntino a metà pomeriggio: 1 frutto o un centrifugato; Cena: 200 gr di salmone a vapore, verdura cotta, 50 gr di pane. Martedì: Colazione: 1 o 2 banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida; Spuntino a metà mattinata: 1 frutto; Pranzo: 70 gr di riso con zucchine, spinaci lessati, 1 mela; Spuntino a metà pomeriggio: 1 frutto o un centrifugato; Cena: 150 gr di tacchino alla griglia, insalata mista, 50 gr di pane.

Mercoledì: Colazione: 1 o 2 banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida; Spuntino a metà mattinata: 1 frutto; Pranzo: 70 gr di zuppa di legumi misti, cicoria lessata, 1 pera; Spuntino a metà pomeriggio: 1 frutto o un centrifugato; Cena: 200 gr di merluzzo a vapore, verdura cotta, 50 gr di pane. Giovedì: Colazione: 1 o 2 banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida; Spuntino a metà mattinata: 1 frutto; Pranzo: zuppa di lenticchie, bieta lessata, 1 arancia; Spuntino a metà pomeriggio: un quadratino di cioccolata fondente; Cena: 200 gr di pollo alla piastra, zucchine lessate, 1 patata lessata. Venerdì: Colazione: 1 o 2 banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida; Spuntino a metà mattinata: 1 frutto; Pranzo: 60 gr di pasta e pomodoro fresco e basilico, verdure lessate, 1 mela; Spuntino a metà pomeriggio: 1 frutto o un centrifugato; Cena: 200 gr di orata al forno, cavoli lessati, 50 gr di pane.

Sabato: Colazione: 1 o 2 banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida; Spuntino a metà mattinata: 1 frutto; Pranzo: vellutata di verdure, 1 uovo sodo, 1 pera; Spuntino a metà pomeriggio: 1 frutto o un centrifugato; Cena: 50 gr di ricotta fresca, 80 gr di bresaola, indivia lessata, 50 gr di pane. Domenica: Colazione: 1 o 2 banane e 2 bicchieri d’acqua tiepida; Spuntino a metà mattinata: 1 frutto; Pranzo: 60 gr di pasta con verdure, 1 mozzarella, 1 mela; Spuntino a metà pomeriggio: 1 frutto o un centrifugato; Cena: 200 gr di salmone a vapore, insalata mista, 50 gr di pane. Tra le regole da seguire per dimagrire con la dieta del farcìmacista giapponese o Banana Diet inoltre c’è quella di bere almeno 2 litri di acqua lontano dai pasti.

La dieta giapponese o “Banana Diet Mattino”, in Giappone è diventata di moda nel 2008, causando penuria di banane nei negozi di alimentari. Il professor Masahiko Okada della Scuola di Medicina dell'Università di Niigata ha spiegato che la dieta prevede un piano dietetico che consente il consumo di banane illimitate con acqua a temperatura ambiente o una porzione di latte per colazione. La dieta è stata creata dal farmacista di Osaka Sumiko Watanabe, per il marito Hitoshi Watanabe, che ha perso 37 libbre (16,8 kg) di peso. Ha reso popolare la dieta quando ne ha scritto su Mixi , uno dei maggiori servizi di social networking del Giappone. Da marzo sono stati venduti oltre 730.000 libri di Morning Banana Diet. La Sumiko sostiene che vanno seguite queste regole: Mangia una banana per colazione (puoi mangiare più di una, la dieta originale ne aveva 4 piccole per colazione); mangia una banana per pranzo con una piccola insalata; Sorseggia acqua quando necessario (solo temperatura ambiente); mangia la cena prima delle 20:00 (scelta libera); mangia una banana per uno spuntino serale se necessario. Vai a letto prima di mezzanotte.