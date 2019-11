Marcoz notai pronti ad aiutare crescita stato

FIRENZE - "In questi anni il notariato e' cambiato moltissimo, pur mantenendosi fedele alla sua tradizione che e' quella della legalita'. Cambiano le tecnologie, cambiano gli strumenti, ma non cambia la filosofia di fondo del Notariato che e' quella di stare vicino ai cittadini". Lo dice Giampaolo Marcoz, vice presidente del Consiglio Nazionale del Notariato in occasione del 54° congresso a Firenze dal titolo "La legalita' al centro: crescere nel rispetto della legge".

"Oggi si e' parlato di sussidiarieta' orizzontale - aggiunge - che e' il nostro grande tema. Siamo pronti ad aiutare lo Stato nel crescere rispettando le leggi".

(ITALPRESS)