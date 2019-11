Ragusa, mancata raccolta indifferenziata: ecco perchè

Il Comune di Ragusa avvisa i cittadini che nella giornata di ieri, venerdì 8 novembre, l'impresa che svolge il servizio di igiene ambientale nel territorio comunale non ha potuto completare il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato in alcune zone della città, a causa del funzionamento ad intermittenza nei giorni scorsi dell’impianto di Cava dei Modicani che ha comportato conseguenti rallentamenti nel conferimento.

Per le utenze non servite nella giornata di ieri, il servizio di raccolta dell’indifferenziato sarà svolto lunedì 11 novembre in concomintanza con la raccolta dell’umido.