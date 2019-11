Meteo, temporali da Palermo a Ragusa: allerta gialla in Sicilia

Ancora maltempo. Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, sabato 9 novembre, un’allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. Le previsioni annunciano piogge e temporali a partire dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali.

Il maltempo interesserà tutte le province siciliane da Palermo a Messina e da Cataniafino a Siracusa e Ragusa. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e sudorientale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone, con quantitativi cumulati localmente moderati. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.