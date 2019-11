Camera di Commercio del Sud Est criticata da associazioni di categoria

E se finora l’operato e la nascita stessa della camera di commercio del sud-est avevano ricevuto mezze critiche tra i denti in varie occasioni, ora sono le stesse associazioni di categoria a prendere la parola esternando un lungo elenco di critiche.

Agci, Cna, Confcooperative, Confimprese, Legacoop, Unci, Unicoop, Upla Claai hanno pubblicato una nota fortemente critica nei confronti dell’organo consortile ritenendo “necessario accendere un faro sulla attuale conduzione della Camera di Commercio del sud-est ed avviare un dibattito sugli effetti della riforma, sulle esigenze delle imprese del territorio e sulle iniziative necessarie a garantire che queste diventino centrali nelle scelte, anche organizzative, di questa istituzione che sembra avere smarrito la propria principale finalità assegnatale dalla legge e cioè quella di svolgere, “sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”. A voler fare un bilancio, sostengono le associazioni di categoria, “ad oltre due anni dall’insediamento del Consiglio Generale della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, e della sua Giunta presieduta dal dott. Pietro Agen, esso è del tutto deludente.

La nuova super Camera insomma - nata da una riforma i cui effetti meriterebbero un’attenta riflessione – ha totalmente disatteso le grandi aspettative che il suo processo di realizzazione aveva generato tra le imprese e le loro associazioni”. Infatti, proseguono “nonostante la Giunta sia supportata da una maggioranza sulla carta “bulgara” non si riscontrano attività significative svolte a favore delle imprese e si è stati invece fin qui costretti a prendere atto del fatto che la maggiore attenzione nella ricerca di condivisione all’interno della maggioranza è stata ancora una volta purtroppo riposta nella assegnazione di seggi nei consigli di amministrazione delle società controllate o nella stessa Giunta Camerale”. A riprova di tutto ciò, Agci, Cna, Confcooperative, Confimprese, Legacoop, Unci, Unicoop, Upla Claai portano ad esempio il fatto che “l’attenzione della governance camerale sia tutta riposta nelle scelte inerenti l’aeroporto di Catania, controllato per oltre il 60% dalla Camera del sud-est, con una totale dimenticanza delle esigenze delle imprese che invece necessiterebbero di servizi a supporto delle proprie attività.

Ma anche le scelte, e non solo esse, “avvengono nella massima solitudine dei vertici camerali, forse anche senza il coinvolgimento della Giunta nella sua complessità e certamente senza quello del Consiglio Camerale”. Secondo le associazioni categoriali inoltre “si aggiunga il fatto che la lontananza della Camera dalle imprese è ancor più avvertita nei territori di Ragusa e Siracusa, ridotti a semplici portatori di consenso senza reali ritorni alle imprese del territorio che hanno subito gli effetti negativi della riforma Madia del sistema camerale la quale non ha portato i risultati promessi e richiede per questo una attenta e profonda rivisitazione. Esemplificativa è a tal proposito, ma non è la sola, la questione dell’Aeroporto di Comiso che va indietro senza alcuna presa di posizione da parte della Camera. Le imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa non avvertono insomma effetti positivi dalla Super Camera del Sud-Est, il cui presupposto era la riduzione dei costi per le imprese le quali, al contrario, hanno assistito al raddoppio dei contributi camerali per mantenere un ente che non sta dando in cambio alcun servizio utile al loro sviluppo”. (da.di.)