Conte: attenti al Verona è una squadra in salute

"Bisognera' affrontare il Verona con grande attenzione, sapendo che si tratta di una squadra in salute che corre, pressa e dovremo essere preparati per questa situazione. Non sara' una gara semplice". L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, presenta cosi' la sfida di campionato dei nerazzurri, in programma domani a San Siro alle 18.

Martedi' l'Inter e' uscita sconfitta dall'Iduna Park di Dortmund per 3-2 in Champions League dopo essere andata all'intervallo in vantaggio per 2-0. A fine partita Conte si e' sfogato duramente sulla lunghezza della rosa: "Dovremo smaltire la sconfitta di Dortmund - ha sottolineato - Voi lo avete visto come uno sfogo, io no. E' stata una critica costruttiva per capire dove si e' commesso qualche errore, senza puntare il dito. Io sono stato chiamato qui per cambiare i giri del motore dell'Inter dopo nove anni. Faccio tutto per migliorare - ha aggiunto Conte - I dirigenti sono i primi a riconoscere che alcune cose potevano essere fatte meglio, non ci sono problemi con loro, abbiamo lo stesso tipo di vedute".

Il tecnico salentino ha dato aggiornamenti sugli infortunati, con il reparto offensivo ridotto all'osso: "Mi fido molto di questi ragazzi, ma c'e' grande difficolta' perche' siamo pochi - l'ammissione di Conte - Porteremo a turno uno tra Fonseca e Vergani, visto che siamo tre in attacco. D'Ambrosio sta aspettando si calcifichi la frattura al piede, mentre Sensi sta facendo fatica a recuperare dall'infortunio all'adduttore, vedremo come evolvera' la situazione", ha concluso.

