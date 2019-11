Dieta ipocalorica da 1300 calorie e attività fisica per dimagrire 5 kg

La dieta ipocalorica da 1300 calorie può far dimagrire fino a 5 kg in un mese. La dieta ipocalorica da 1300 calorie va associata ad una regolare attività fisica come yoga, pilates o crossfit.

Ma vediamo cosa si mangia e cosa prevede il regime alimentare dietetico della dieta ipocalorica da 1300 calorie. Ogni giorno si devono mangiare: quattro porzioni al giorno di verdure del gruppo 1; due porzioni al giorno di carboidrati o verdure del gruppo 2; due porzioni di frutta; quattro porzioni di proteine magre; tre porzioni di grassi buoni. Le verdure che fanno parte del gruppo 1 sono: tutte le verdure in foglia e le verdure poco caloriche (cetrioli, insalata, bieta, cicoria, indivia o radicchio, scarola, sedano, finocchio, asparagi, spinaci, erbette di campo, germogli mungo, crauti, cavolo cinese, ravanelli). Le verdure del gruppo 2 sono: patate, pasta, carote, riso, avena, quinoa, grano saraceno, mais, prodotti da forno. Per condire gli alimenti si possono usare spezie, dolcificanti senza calorie, erbe aromatiche, aceto, succo di limone.

Si possono consumare proteine magre e quindi: pollo, tacchino, albumi, carne in gelatina, latticini scremati, yogurt o% grassi, tofu, seitan, vitello magro, pesce bianco, molluschi, crostacei e grassi buoni come avocado, noci, semi, olio di oliva, olio di cocco, formaggi stagionati. Le porzioni devono essere : per le verdure di tipo 1: una porzione equivale a una tazza (250 ml) di verdura pesata a crudo; per le verdure di tipo 2 e i cereali: una porzione equivale a mezza tazza (125 ml) di cereali o patate pesate da cotte, o a una fetta di pane o a 4 crackers (doppi); Per la frutta: 100 gr di frutta o mezza banana o una tazza di frutti rossi o 2 piccoli mandarini o kiwi; Per i grassi: una porzione corrisponde a 20 gr di avocado/formaggi stagionati grattuggiati; oppure un cucchiaino di olio/olio di cocco/semi/burro di semi; oppure 6 mandorle, 5 olive, 4 noci o 10 pistacchi.

Per le proteine magre: 85 gr di carne da cotta o tempeh o seitan da cotti/170 gr tofu da cotto; 100 gr di pesce da cotto; 250 ml di latte scremato; 100 gr formaggi scremati; una tazza (250 gr) yogurt scremato e 170 gr di yogurt greco scremato; due uova o 4 albumi; 125 gr di tonno al naturale; 250 gr di molluschi/crostacei da cotti e sgusciati. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.