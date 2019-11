Un canestro di salute a Ragusa, la salute incontra lo sport: la Passalacqua testimonial della prevenzione. La Passalacqua Ragusa insieme all’Asp di Ragusa per le campagne di informazione più importanti, come le vaccinazioni o l’allattamento al seno, che vedranno le giocatrici biancoverdi come testimonial principali nelle varie attività che saranno messe in campo dall'Azienda Sanitaria di Ragusa.

Un accordo innovativo, di grande impatto mediatico e dal grande valore etico e sociale quello tra la Società del presidente Davide Passalacqua e l’Asp che sarà firmato domani sera al Palaminardi. Il protocollo sarà firmato durante l’intervallo dell’importante partita tra Ragusa e la Reyer Venezia, che avrà inizio alle 20,30 e che metterà in palio, tra l’altro, il primato solitario nella classifica della massima serie di basket femminile. Da parte sua, la Società ragusana avrà la possibilità di avere per le proprie atlete prestazioni gratuite come ecografie, analisi, oltre alle visite di idoneità sportiva per le atlete. Queste ultime sono tutte aventi residenza temporanea nel comune di Ragusa e titolari di medico di base e pediatra. Le prestazioni in oggetto verranno effettuate nell’ambulatorio di Medicina dello Sport dell’ASP di Ragusa da parte del dott. Gaetano Iachelli.

Le eventuali ulteriori prestazioni, necessarie e connesse, di radiologia, cardiologia e ortopedia verranno effettuate, rispettivamente, dal dott. Dario Schembari, dal dott. Antonino Nicosia e dal dott. Tonino Nicosia.