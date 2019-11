Fratelli d'Italia rinnova le cariche cittadine a Ragusa

Fratelli d’Italia rinnova le cariche cittadine. Alessandro Sittinieri nuovo coordinatore a Ragusa. Rinnovo delle cariche cittadine per Fratelli d’Italia di Ragusa che vede l’elezione a coordinatore comunale di Alessandro Sittinieri, che subentra a Sergio Arezzo.

Nel corso della stessa riunione è stato rinnovato anche il direttivo comunale che è composto da Gianni Antoci, Sergio Arezzo, Emanuele Bertino, Umberto Calvanese, Salvatore Piccitto, Vincenzo Spataro e Nicoletta Tumino. Soddisfazione per Sittitnieri che dichiara ““è un grande onore per me rivestire la carica di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia in cui ho militato fin dalla sua costituzione, rivestendo anche incarichi dirigenziali all’interno dell’assemblea nazionale. Sento anche la grande responsabilità di guidare a Ragusa un partito che, negli ultimi mesi, è cresciuto in modo esponenziale e che si candida a rivestire un ruolo da protagonista sulla scena politica nazionale ma anche locale”. Alessandro Sittinieri ricorda poi che “Fratelli d’Italia ha compiuto un’importante azione di radicamento nel territorio comunale ed il mio impegno sarà rivolto all’ulteriore crescita del partito, cercando di aggregare quanti si identifichino nelle idee e nei valori della Destra italiana e nel percorso segnato dalla nostra leader Giorgia Meloni”.

Parole di soddisfazione anche dal coordinatore provinciale Salvo Sallemi che sottolinea “con Sittinieri ho condiviso un comune percorso politico all’interno di Fratelli d’Italia e lavoreremo insieme per fare raggiungere al partito importanti traguardi nella provincia di Ragusa”. Entrambi poi ringraziano il coordinatore uscente Sergio Arezzo “per il lavoro svolto in questi anni al servizio del partito e per il proficuo apporto che lo stesso continuerà a dare grazie all’esperienza maturata in questo periodo”. (da.di.)