Il cioccolato di Modica alla Fieracavalli di Verona

Il cioccolato di Modica Igp a Fiera Cavalli di Verona ospite dell’assessorato regionale alla agricoltura. Siamo orgogliosi di essere stati scelti dall’Assessorato Regionale per l’Agricoltura per rappresentare le eccellenze enogastronomiche siciliane alla Fieracavalli.

Si tratta della più importante esposizione fieristica italiana di equitazione, in programma a Verona dal 7 al 10 novembre 2019: dichiara Scivoletto, Direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica. A rappresentare il Consorzio, impegnato con il Sindaco di Modica Abbate , il Presidente Peluso e lo stesso Scivoletto in una contemporanea manifestazione a Matera, il Prof. Gianluca Sasso dell’Alberghiero Principi Grimaldi di Modica , accompagnato dallo studente Mattia Spadola (Nella foto in compagnia dell’Assessore Edy Bandiera); una collaudata collaborazione quella tra il Consorzio e il principe Grimaldi che ha consentito a Docenti e studenti del glorioso istituto di partecipare, fra gli altri eventi, all’Expo di Milano e la G7 di Taormina. "Il cioccolato IGP di Modica, unico cioccolato IGP del mondo, - ha dichiarato l’Assessore Bandiera - è eccellenza ed orgoglio di Sicilia.

Presente alla 121ª edizione di Fieracavalli, nello stand della Regione Siciliana, apprezzato da professionalità, addetti, visitatori e appassionati del mondo equestre, ci consente ulteriormente di mostrare una Sicilia capace di legare territorio, ambiente ed eccellenze enogastronomiche, in un unicum da visitare e gustare tutti i giorni, tutto l'anno". Una selezione di cioccolato di Modica Igp per soddisfare le migliaia di visitatori della Fiera, prodotto dalle aziende consortili Antica Dolceria Rizza, Casalindolci, Ciokarrua, Corallo, Di Lorenzo, Nacrè e Peluso. I visitatori potranno inoltre visionare immagini sulla lavorazione storica e moderna del cioccolato di Modica; video e slide raccontano la città, la campagna, il patrimonio monumentale ed archeologico e il mare di Modica. È possibile ritirare materiale informativo sul Museo del Cioccolato e sulla città.