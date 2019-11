Zucchero torna con il nuovo album D.o.c.

Anticipato dal primo singolo "Freedom", domani, venerdi' 8 novembre, esce in tutto il mondo "D.O.C." (Polydor/Universal Music), il nuovo disco di inediti di Zucchero "Sugar" Fornaciari.

L'album e' disponibile in 3 versioni: cd, doppio vinile e in una versione doppio vinile speciale color arancio (edizione limitata in esclusiva per Amazon). Prodotto da Don Was e Zucchero con Max Marcolini, "D.O.C." e' stato "concepito" dall'artista a Pontremoli nella sua Lunisiana Soul e registrato tra Los Angeles e San Francisco. Autore di quasi tutti i brani, Zucchero per la scrittura di alcune tracce dell'album ha collaborato ha collaborato con Francesco De Gregori (in "Tempo al Tempo"), Davide Van De Sfroos (in "Testa o Croce"), Pasquale Panella e Daniel Vuletic (in "La canzone che se ne va"), Rory Graham (noto come Rag'n'Bone Man), Steve Robson e Martin Brammer (in "Freedom"), F. Anthony White (noto come Eg White) e Mo Jamil Adeniran (in "Vittime del Cool") e l'artista scandinava Frida Sundemo (in "Cose che gia' sai").

