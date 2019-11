Randagismo Modica, sterilizzazione gratis contro abbandono cani

Sterilizzazione gratis per controllare gli abbandoni dei cani. L’Amministrazione Comunale di Modica, a seguito delle attività di studio e monitoraggio da tempo avviate per ridurre il fenomeno del randagismo canino, con la collaborazione della consulente dell’Ente per tale ambito Tiziana Iozzia, ha promosso una Campagna di prevenzione del fenomeno del randagismo mediante sterilizzazione gratuita dei cani, a rischio di riproduzione incontrollata, di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Modica.

Gli interventi verranno realizzati presso ambulatori veterinari appositamente individuati e convenzionati con l'Amministrazione. A tal proposito è stato pubblicato un avviso per la cittadinanza così che gli interessati potranno presentare apposite istanze entro il 10 dicembre 2019. La Campagna di prevenzione sarà coordinata dal Servizio Randagismo e dalla Polizia locale in collaborazione con i volontari delle associazioni animaliste. L’iniziativa del Comune di Modica si affianca al Progetto del Servizio Veterinario dell’ASP-RG rivolto alla sterilizzazione di cani appartenenti a titolari di aziende agricole e/o ad utenze problematiche. L’avviso per i privati è disponibile sul sito www.comune.modica.gov.it/albopretorio/avvisi.