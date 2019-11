Insieme per la salute dei cittadini a Ragusa

Insieme per la salute dei cittadini. L’Asp di Ragusa incontra i Medici di Famiglia. Inizia nel Distretto di Ragusa il primo dei tre appuntamenti - uno per ogni Distretto Sanitario dell’Asp - per parlare della salute dei Cittadini.

Oggi, 7 novembre, si terrà nella sala Avis di Ragusa, a partire dalle ore 16:30. Venerdì 8 novembre l’incontro si svolgerà nella sala conferenze dell’ospedale Maggiore di Modica con inizio del lavoro alle ore 16:30. L’ultimo incontro è programmato per sabato 9 novembre, ore 9:30, nell’auditorium ospedale “R. Guzzardi” Vittoria. I temi trattati sono di interesse generale e di grande attualità e scopo dell’Azienda è quello di riuscire a dare risposte a questi bisogni di salute. Si parlerà di: SCREENING - a cura della dott.ssa Sonia Cilia – Responsabile UOS Screening; FASCICOLO SANITARIO - dr. Massimo Iacono – Responsabile UOS, VACCINI E VACCINAZIONI – dott. Giuseppe Ferrera – Direttore UOC Epidemiologia, APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA – dott. Giovanni Digiacomo – Direttore Distretto sanitario Vittoria, GESTIONE LISTE DI ATTESA – dott. Raffele Elia –Direttore Sanitario Aziendale, MOBILITA’ SANITARIA – dr. Riccardo Giammanco – Responsabile UOS Controllo di Gestione, CONTINUITA’ TERRITORIO-OSPEDALE-TERRITORIO – dott.ssa Paola Santalucia – Referente Auditing Sanitario Direzione Sanitaria Aziendale.