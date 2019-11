Festa della salute a Ragusa con Medicina dello sport e I Petali del cuore

Mentre sono stati ormai completati i preparativi, in una conferenza stampa presso il Comune di Ragusa, è stato presentato il ricco programma della Festa della salute che si terrà a Ragusa, presso la struttura Basaki, l’8 e 9 novembre.

Edizione numero sei ed organizzata come sempre dal Dipartimento di prevenzione – Medicina dello sport dell’Asp (responsabile Gaetano Iachelli) e dalla rete di associazioni di volontariato “Petali del cuore”(presidente Gianflavio Brafa). Numerosissime le partecipazioni: polizia penitenziaria e vigili del fuoco, varie unità operative dell’Asp come il pronto soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II°, le Malattie Infettive, la Riabilitazione, insieme a quella della Comunicazione e al Sert, l’associazione italiana arbitri, l’associazione italiana ortottisti assistenti oftalmologia, il Poliambulatorio di via Licitra, l’unità operativa Educazione alla salute, il liceo classico Umberto I° e quello scientifico Enrico Fermi entrambi di Ragusa, l’Istituto ottico Principi Grimaldi di Modica.

Nelle due giornate dell’8 e 9 novembre sarà possibile accedere al percorso di check up gratuito per tutti i cittadini, che prevede controllo pressione arteriosa, controllo colonna vertebrale, glicemia, esame ortottico con controllo della visione binoculare e del visus, controllo del livello di stress e tecniche di respirazione, ecodoppler, ecografia muscolo-scheletrica, bmi scheda nutrizionale, controllo infettivologico, controllo vaccinazioni, otoscopia ed esame audiometrico, controllo piede sportivo, elettrocardiogramma, mentre saranno presenti uno sportello Inps ed una postazione dell’arma dei carabinieri.

Sul piano medico sanitario si terrà il primo convegno ibleo “Sport e salute” che avrà luogo presso la sede dell’Ordine dei medici giorno 8 novembre con crediti ecm; sempre l’8 novembre si terranno gruppi di training autogeno per contrastare e gestire ansia e stress; invece, presso il consultorio familiare avranno luogo percorsi di cittadinanza attiva con il consultorio familiare ed il pronto soccorso. Tra le manifestazioni collaterali i tradizionali tornei di calcetto, di scacchi, e di basket, un’escursione con il Sahara Club Ragusa 4x4 e la formazione di clown e tango. A chiudere questa intensissima due giorni, alle 20,30 di sabato 9 novembre, presso la sala Ideal, la festa finale e le premiazioni. La manifestazione, infine, gode della sponsorizzazione di numerosissime aziende imprese ed enti. (daniele distefano)