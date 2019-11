Dieta del salmone per la salute della pelle e dimagrire

La dieta del salmone fa bene alla salute della pelle e aiuta a dimagrire. La dieta del salmone è nota anche come dieta lifting poiché migliora la luminosità della pelle e riduce le occhiaie.

La dieta del salmone o dieta lifting è stata ideata dal dermatologo americano Nicholas Perricone. I benefici del salmone per la pelle sono emersi anche in uno studio pubblicato su European Journal of Dermatology. Secondo lo studio esiste uno stretto legame tra il consumo di pesce e una pelle sana, e in più il salmone e altri pesci grassi contengono grandi quantità di Omega 3 e vitamine A e C, capaci di mantenere elastica e sana la pelle. Ma vediamo ora quali sono gli alimenti che si possono consumare nella dieta del salmone o dieta lifting. Tra gli alimenti che si possono mangiare ci sono: avocado, mirtilli, ribes, more, vegetali a foglia verde scuro (spinaci e bietole) e soprattutto il salmone, che proteggono da queste infiammazioni, spianando le rughe.

Ora vediamo invece quali sono gli alimenti che bisogna escludere: tutti gli alimenti che contengono zuccheri come pane, pasta, pizza, patate, banane, biscotti, o vegetali non di colore verde (carote, mais, pomodori), che favoriscano le infiammazioni della pelle. Durante la dieta inoltre si devono bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno pari a circa un litro e mezzo e dedicare almeno 40 minuti per sei giorni a settimana ad attività fisica. Lo schema della dieta di Perricone è motlo rigido è prevede un consumo elevato di salmone durante la giornata, una regola molto estrema che potrebbe essere dannosa per la salute. Per questo motivo alcuni nutrizionisti nel tempo hanno sostituito il salmone con altri tipi di pesce ottenendo comunque degli ottimi risultati. Ma vediamo cosa prevede il menù per una settimana. Lunedì: Colazione: Latte di soia 200 ml, 3 Fette biscottate integrali con un velo di marmellata di fruttini bosco senza zucchero. Spuntino: Yogurt bianco 125 g. Pranzo: Bucatini (75 g) al sugo di verdure, Carpaccio di bresaola (100 g) con rucola (quantità a piacere) condita con 1 cucchiaio di olio di oliva e 20 grammi di parmigiano in scaglie. Cena: Salmone alla griglia 200 g, Insalata di patate lesse 200 g e fagiolini 200 g condita con 1 cucchiaio di olio extravergine.

Martedì: Colazione: latte di riso 200 ml, 3 biscotti integrali all’avena. Spuntino: 1 arancia o spremuta fresca. Pranzo: orecchiette con broccoletti (70 g pasta, broccoletti 100 g, 1 ricciolo di burro a crudo); scaloppine al limone 150 g, insalata di pomodori e radicchio (250 g in tutto) con 1 cucchiaio di olio. Cena: spiedini di gamberi e tonno alla griglia o in padella 200 g, insalata verde mista (quantità libera) con 1 cucchiaio di olio, limone e peperoncino, pane integrale 30 g. Mercoledì: Colazione: latte di soia o di riso 200 ml con caffè o orzo, fiocchi di frumento integrali 40 g. Spuntino: 20 g di anacardi, tè verde con 1 cucchiaino di fruttosio. Pranzo: tagliatelle con salmone (pasta all’uovo 70 g, salmone 80 g, 2 cucchiaini di olio), prosciutto crudo magro 80 g, insalata mista 200 g con 1 cucchiaio di olio. Cena: 1 porzione di melanzane alla parmigiana, verdure miste al vapore o grigliate 300 g condite con 1 cucchiaio di olio e erbette a piacere, pane integrale 50 g.

Giovedì: Colazione: 1 toast piccolo, 1 te verde con 1 cucchiaio di fruttosio. Spuntino: 5 noci del brasile. Pranzo: pasta di grano saraceno (70 g) al sugo di pomodoro e basilico fresco, filetto al pepe verde 150 g, insalata di carote e finocchi alla julienne 200 g condita con 1 cucchiaio di olio e aceto balsamico. Cena: carpaccio di salmone 150 g con 1 cucchiaio di olio, limone e erbette; insalata verde e germogli di soia (250 g in tutto) con 1 cucchiaio di olio; pane integrale 50 g. Venerdì: Colazione: yogurt magro 200 g, 40 g muesli con frutta secca. Spuntino: 1 mela con la buccia. Pranzo: 1 porzione media di gnocchi al pesto, roast beef all’inglese 150 g, insalata di lattuga e rucola (quantità libera) condita con 1 cucchiaio di olio e aceto balsamico. Cena: risotto parboiled (70 g) con salmone (100 g), mozzarella light 125 g, insalata di pomodorini 200 g condita con 1 cucchiaio di olio e origano. Giovedì: Colazione: spremuta di pompelmo 200 ml. 40 g di prosciutto cotto sgrassato e una fettina di pane (25 g). Spuntino: yogurt bianco 125 g. Pranzo: penne di mais (75 g) alle zucchine (150 g), ricotta fresca 100 g, insalata di pomodori e basilico 200 g con 1 cucchiaio di olio. Cena: salmone alla griglia 200 g con limone, prezzemolo e pepe, insalata verde mista (quantità a piacere) con 1 cucchiaio di olio, coppa di frutti di bosco al naturale (200g).

Il sabato e la domenica si può scegliere uno dei menù della settimana. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito consigliamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare un regime alimentare ristretto. La dieta sopraelencata non è consigliata a donne in gravidanza o a chi soffre di qualche patologia come diabete e pressione alta.