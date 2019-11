ROMA - "Sono fiducioso, la linea del governo e' che gli impegni contrattuali vanno rispettati e che in questo caso riteniamo non ci sia alcuna giustificazione per sottrarsi.

Ci confronteremo e il governo e' disponibile a fare tutto il necessario e il possibile, perche' ci sia da parte della controparte il rispetto degli impegni contrattuali". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a margine di un evento organizzato dalla Protezione Civile a Roma.

(ITALPRESS)