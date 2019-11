Generali, nei primi 9 mesi l'utile netto sale a 2,1 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali ha approvato le Informazioni Finanziarie al 30 settembre 2019. Il risultato operativo si attesta a 3.934 milioni di euro, evidenziando un aumento del 9,1%, grazie al positivo contributo di tutti i segmenti di operativita' del Gruppo.

L'utile netto di Gruppo si attesta a 2.163 milioni, con una crescita del 16,6%. La redditivita' a conto economico degli investimenti si attesta al 2,4% (2,2% nei primo 9 mesi del 2018), in lieve aumento principalmente grazie a un maggior contributo da attivita' valutate al fair value a conto economico. "Generali ha conseguito ottimi risultati nei primi nove mesi dell'anno, grazie alla crescita di tutte le linee di business. Si confermano le performance tecniche, in particolare nel Danni con un eccellente combined ratio e un'ulteriore crescita dei premi, e nel Vita grazie a una solida redditivita' della nuova produzione e a una raccolta netta in crescita. In un contesto caratterizzato dal perdurare dei bassi tassi di interesse, rimane solida la posizione di capitale del Gruppo", commeta il Group CFO di Generali, Cristiano Borean.

(ITALPRESS)