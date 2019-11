Mina - Fossati, arriva il singolo Tex-Mex

Esce oggi Tex-Mex, il primo singolo estratto dal nuovo album di inediti Mina Fossati, in uscita il 22 novembre prossimo. Il brano, scritto da Ivano Fossati e cantato a due voci con Mina, ha un sound tipicamente blues-rock, mescolato ad atmosfere corpose di stampo latino.

Il video del singolo, per la regia di Mauro Balletti, art director storico di tutti i progetti di Mina, e' ambientato in un non-luogo che allude proprio all'immaginario Tex-Mex, in cui un uomo si trova a vivere uno strano presente - fatto di amore e tradimenti, passione e magia - ma dal finale spiazzante, che trasportera' l'uomo attraverso lo spazio e il tempo.

