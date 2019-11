Scicli, fuga di gas in via Valverde

I vigili del fuoco del Distaccamento di Modica sono intervenuti poco dopo le ore 17,30 in via Valverde a Scicli per una fuga di gas. A lanciare l’allarme alcuni residenti che hanno chiamato al 115 per segnalare il forte odore di gas.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della ditta che si occupa della distribuzione del gas e la Polizia Municipale. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha attivato il piano di emergenza. Lo si legge in un post pubblicato su Facebook dove scrive “che la situazione è sotto controllo. La puzza di gas è dovuta a un intervento manutentivo programmato a monte di Scicli. La puzza è stata trasportata dal vento. Non ci sono rischi per la popolazione”.