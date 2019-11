Modica, nuovi locali per gli studenti del Liceo Coreutico

Gli studenti del Liceo Coreutico di Modica sono già nei nuovi locali di corso Umberto messi a disposizione dalla locale amministrazione. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha proceduto nei mesi estivi a mettere a norma di legge l’impianto elettrico prima di trasferire le prime due classi del Coreutico.

Completati i lavori, gli studenti sono stati trasferiti in corso Umberto e, ad onor del vero, non si trovano più di una stanzetta. E’ in via di soluzione invece la sala danza che sta per essere attrezzata nello piano dell’edificio di corso Umberto facendo venire meno i disservizi dei trasferimenti verso altre sedi. Si sta procedendo ad attrezzarla con la messa in opera del parquet e ci vorranno un paio di settimane per renderla fruibile. Il cambio degli infissi rientra in un quadro più ampio di manutenzione straordinaria con un maggiore impegno finanziario che va programmato. E’ bene precisare che dal momento in cui il comune di Modica ha consegnato i locali, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è attivato per mettere a norma le aule, a cominciare dall’impianto elettrico, e poi con la realizzazione della sala danza.