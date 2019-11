Inter avanti 2-0 si fa rimontare e battere 3-2 dal Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund rimonta l'Inter nella quarta gara della fase a gironi della Champions League. Al Signal Iduna Park di Dortmund i tedeschi di Favre battono i nerazzurri di Conte per 3-2 con tre reti siglate tutte nella ripresa dopo il 2-0 nerazzurro alla fine dei primi 45'.

E' l'Inter ad andare sul doppio vantaggio in un primo tempo da urlo per gli ospiti con le reti di Lautaro Martinez, a segno al 5' grazie a una splendida ripartenza, e di Vecino al 40' al termine di una bella ripartenza. Nella ripresa, pero', i tedeschi travolgono gli avversari con tre reti: Hakimi accorcia le distanze al 51', Brandt porta il parziale in parita' al 64' e nuovamente Hakimi chiude la pratica al 77' firmando cosi' la doppietta personale. Un ko pesante per l'Inter che scivola in terza posizione rimanendo inchiodata a quota 4 punti. Il Dortmund, invece, vola al secondo posto a quota 7 e a -1 dal Barcellona, reduce dal pareggio contro lo Slavia Praga.

Prossimo turno in programma il 27 novembre con l'Inter impegnata all'Eden Arena di Praga contro lo Slavia e con il Borussia che fara' visita al Barcellona in una sfida che verra' il primato del girone.

