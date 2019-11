“Sugnu Sicilianu” a Catania, manifestazione evento dedicata alla nostra terra. La Sicilia e il suo immenso patrimonio culturale ed artistico sarà la protagonista dell’esclusiva manifestazione evento “Sugnu Sicilianu” organizzata dalla professoressa Liliana Nigro, con il supporto dell’associazione PromoPaola di Agnieszka Juzak, dal 16 al 17 novembre, nei saloni del centro commerciale Le Zagare.

“In questi due giorni di festa cercheremo di dare voce alla grande bellezza della nostra terra- dichiara Liliana Nigro nome noto nel campo della cultura e della moda reduce dai trionfali festeggiamenti a Piazza Armerina del Mad Fest e del Palio dei Normanni- regalando ai tanti visitatori spettacoli e performance artistiche di grande livello come l’Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli, le canzoni di Rosa Balistreri ed esclusive creazioni sartoriali degli allievi della cattedra di Storia del Costume per lo Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti di Catania e dei talentuosi stilisti della Maison Du Cochon dedicate alla Sicilia e ai suoi colori”. Testimonial dell’evento l’attore di Teatro, Cinema e TV Bruno Torrisi l’applaudito ed amato questore Licata di “Squadra Antimafia” fiction cult della Taodue per Mediaset.

L’intero programma della ricca manifestazione sarà presentato martedì 12 novembre, ore 10.30, nella sala congressi del parco commerciale Le Zagare, al primo piano, durante la conferenza stampa di presentazione coordinata dalla giornalista Elisa Guccione ed animata da Liliana Nigro, direttore artistico dell’evento, Agnieszka Juzak, presidente dell’Associazione PromoPaola, Bruno Torrisi, testimonial della manifestazione, Fiorenzo Napoli, portavoce della Marionettistica dei Fratelli Napoli, e Milena Calì, direttore delle Zagare. “Il Parco commerciale Le Zagare adora la Sicilia- dichiara Milena Calì direttore dell’Ente- e vuole fortemente celebrare le sue tradizioni promuovendo questo meraviglioso evento che vedrà partecipare diverse eccellenze siciliane dalle associazioni musicali, culinarie, scolaresche, perché tra i nostri obiettivi puntiamo sempre a valorizzare il territorio”. Diverse le manifestazioni che animeranno questi due giorni di festa: sabato 16 novembre ore 16.00 il gruppo siciliano Folk “Bidi Folk &Vita” con la partecipazione degli abiti dedicati alle nove provincie siciliane di Cettina Belfiore; ore 17.00 Spettacolo dei Fratelli Napoli: “Le imprese di Orlando per amore di Angelica; ore 18.00 Corrado Tringali Make Up artist “Il corpo come opera d’arte”; ore 20.00 Quartetto Folk “I Cumpari” le più belle serenate tra cultura e canti popolari.

Domenica 17 novembre: ore 11.00 Grande orchestra di Fiati e Percussioni E.M.A.R. Regione Siciliana; ore 16.00 Corpo bandistico Amici della città di Nicolosi; ore17.00 Rosa Balistreri una donna una voce con Giusy Schilirò e le letture di Franco Liotta e la chitarra di Angelo Patanè; ore 17.45 gruppo folkloristico “I Siculissimi” di Tremestieri Etneo del circolo didattico Teresa di Calcutta; ore 18.00 Kermesse di Moda e Spettacolo a cura della professoressa Liliana Nigro; ore 19.00 concerto di Erica Ragazzi “Un magico violino”; ore 20.00 un buffet di dolci tipici. Durante la manifestazione saranno esposti i carretti siciliani dell’artista e restauratore Giovanni Visalli, arricchiti da un’estemporanea di pittura di Antonella Licciardello pittrice del carretto siciliano e dagli allievi del liceo artistico Emilio Greco che realizzerà decorazioni all’interno del parco commerciale con motivi siciliani. L’immagine delle modelle è affidata alla Scuola Futura.