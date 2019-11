Dieta integrale dei 3 giorni per dimagrire: menù completo

La dieta integrale dei 3 giorni può far dimagrire fino a 2 kg velocemente.La dieta integrale dei 3 giorni si basa sul consumo principale di cibi integrali e alimenti ricchi di fibre e cereali.

La dieta integrale nasce dopo uno studio condotto dai ricercatori della Harvard School of Public Health di Boston. I ricercatori hanno preso in esame le abitudini alimentari di quasi 800 mila persone ed hanno visto che consumando 70 grammi di cereali integrali al giorno, si riduce il rischio di mortalità del 22%. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta integrale per dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. Primo giorno: colazione con un vasetto di yogurt bianco, 25 g di fiocchi d'avena, 2-3 noci, una manciata di uvetta. Spuntino: una banana. Pranzo: 80 g di riso brillato con 50 g di gamberetti e zucchine, broccoli lessi, 1 mela. Merenda: uno yogurt bianco con una manciata di frutta secca. Cena: 120 g di petto di pollo alla pizzaiola, verdura alla griglia, 50 g di pane integrale.

Secondo giorno: colazione con 200 ml di latte parzialmente scremato, 30 g di fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di miele. Spuntino: un centrifugato con una mela, un pezzetto di zenzero e 1/2 carota. Pranzo: insalata con 50 g di orzo perlato, pomodori datterini e 100 g di mozzarella. Merenda: un te’ verde e un frutto fresco di stagione.Cena: 50 g di prosciutto crudo magro; verdure grigliate, 70 g di pane bianco. Terzo giorno: colazione con un vasetto di yogurt bianco, 20 g di fiocchi d'avena, 2-3 noci. Spuntino: una spremuta di arancia.Pranzo: 80 g di riso brillato con asparagi e 20 g di formaggio fresco per mantecare. Merenda: una manciata di frutta secca. Cena: una frittata con champignons, insalata mista, 70 g di pane integrale.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi soffre di diabete, altre patologie come gastrite o ipertensione e alle donne in gravidanza.