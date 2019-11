Fondazione Cariplo definisce i focus per il 2020

Fondazione Cariplo, con la seduta della Commissione Centrale di Beneficenza, ha approvato all'unanimita' il documento previsionale programmatico, che stabilisce strategie, impegni, ambiti e budget per il 2020. Nella stessa seduta e' stato approvato, e condiviso da tutti, il Documento previsionale programmatico pluriennale 2020-2023.

"La programmazione e' frutto di un'importante e approfondita attivita' di analisi svolta in questi mesi dalla Commissione Centrale di Beneficenza, all'interno dei quattro diversi gruppi di lavoro. Ringrazio anche i membri del Cda e del Collegio Sindacale per l'apporto e la condivisione delle linee sulle quali ci impegneremo in modo operativo", ha detto il presidente Giovanni Fosti. I budget previsionali poggiano sui risultati della gestione del patrimonio conseguiti sin qui nel corso del 2019. La buona gestione, secondo stime prudenziali, consentira' anche un accantonamento al fondo di stabilizzazione per le erogazioni di circa 120 milioni, portandolo oltre i 200 milioni. Cambiamenti climatici, invecchiamento della popolazione, trasformazione digitale, evoluzione delle caratteristiche del lavoro, malnutrizione, diseguaglianze e coesione sociale, grandi migrazioni sono tra i grandi temi che la Fondazione sta approfondendo per indirizzare e focalizzare il proprio impegno lavorando insieme al Terzo Settore, alle istituzioni, alle aziende.

