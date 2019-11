Ragusa, omaggio della Polizia: 1 minuto di silenzio per i vigili del fuoco morti FOTO

Un minuto di silenzio per i tre vigili del fuoco morti ad Alessandria e un mazzo di fiori per la protettrice Santa Barbara omaggiato dalla Squadra Volanti della Questura di Ragusa.

Sono alcuni particolari della cerimonia tenutasi stamattina al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa per ricordare i tre vigili del fuoco morti nell’esplosione in una cascina di Quargnento in provicnia di Alessandria. Stamattina è stato posto il mazzo di fiori ai piedi della Santa protettrice dei vigili de fuoco, Santa Barbara, ed il personale dei vigili del fuoco si è schierato dinanzi agli automezzi, nel cortile della sede VV.F. , dove si è tenuto un minuto di silenzio, mentre suonavano le sirene. Al termine il Comandante ha ringraziato gli uomini della Polizia di Stato per la solidale vicinanza espressa in tale triste circostanza.