Ragusa, corso centro benessere: 15 nuove certificazioni

Sono quindici i giovani della provincia di Ragusa che hanno ottenuto il corso di operatore di centro benessere e massaggiatore antistress e sportivo promosso da Formaservizi consulenza aziendale e Well3, in collaborazione con Qs Italia, ente di certificazione delle professioni, e con il patrocinio del Comune di Ragusa.

I partecipanti al corso, durato un anno circa, hanno sostenuto gli esami nella sede di Qs Italia, prima fase zona industriale a Ragusa. Qui gli esaminatori hanno avuto modo di testare il grado di preparazione procedendo subito dopo all’attribuzione dell’attestato. Salvatore Campo di Well3 ha ringraziato tutti per la costanza e la dedizione, sottolineando altresì che molti di loro, dopo il tirocinio pratico effettuato in corso d’opera, hanno avuto subito modo, durante le scorse stagioni primaverile ed estiva, di mettere in evidenza le loro capacità professionali soprattutto all’interno di centri benessere. Ma c’è anche chi si sta scommettendo come preparatore atletico al servizio di società sportive. “Sono questi – sottolinea Campo – i due principali ambiti di applicazione che è possibile concretizzare e rispetto a cui intendiamo concentrare la nostra attenzione.

Mi sono complimentato con i ragazzi perché li ho visti molto operativi e soprattutto appassionati. Del resto, se così non fosse stato non avrebbero neppure iniziato. E però ho avuto modo di ammirare la loro perseveranza che, tra l’altro, ha creato anche delle occasioni occupazionali. Il corso, infatti, è stato un mezzo tramite cui quindici persone sono state catapultate in un importante contesto che ha permesso loro, grazie alla formazione, di avviare subito l’attività lavorativa. Una opportunità davvero interessante che merita di essere coltivata”. E intanto sta già per partire un nuovo corso le cui iscrizioni sono in scadenza il 25 novembre. Il nuovo corso, invece, prenderà il via il 2 dicembre.