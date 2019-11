Festa di San Martino di Tours a Ragusa

Sabato a Ragusa la celebrazione di San Martino di Tours con una festa per piccoli e grandi alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Uno straordinario momento per stare assieme. E, allo stesso tempo, per celebrare San Martino di Tours.

Un appuntamento rivolto ai più piccoli e, nel contempo, anche ai giovani e agli adulti. La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha promosso per sabato 9 novembre la festa di San Martino. Due i momenti cruciali. Nel pomeriggio, infatti, a partire dalle 16, sul sagrato della chiesa ci si riunirà per la “Festa del ciao”. E’ una iniziativa rivolta a tutti i bambini e ragazzi, un’occasione per trascorrere insieme il pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’allegria. Alle 20,30, poi, nel salone parrocchiale è prevista la cena comunitaria nel corso della quale saranno serviti alimenti tradizionali legati a questo periodo, vale a dire un panino con salsiccia e frittelle calde. E’ ancora possibile prenotarsi in segreteria (numero di telefono 0932.252861) per partecipare all’appuntamento gastronomico.

Si proseguirà, poi, nel salone con i balli e l’animazione a cura rispettivamente di Erika e di dj Gabriele Brullo. “E’ un’altra occasione che cercheremo di sfruttare con piena consapevolezza – sottolinea il parroco don Marco Diara – per stare assieme e festeggiare nella maniera più degna possibile San Martino di Tours, una figura che merita tutta la nostra massima attenzione. Invitiamo i parrocchiani a partecipare e anche chi non è della parrocchia troverà le braccia aperte per trascorrere una bella serata in festa e in allegria”.