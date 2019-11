Giorgio Avola vola a Bonn in Coppa del Mondo

Riparte la Coppa del Mondo Assoluta 2019/2020 e con essa la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel fine settimana a Bonn in Germania una delle classiche del circuito, l’ambito “Lowe Von Bonn”, che oltre alla prova individuale ha in programma anche la gara a squadre.

Giorgio Avola ed i compagni di squadra Foconi, Garozzo e Cassarà scenderanno in pedana direttamente sabato nel tabellone dei 64 essendo esentati dalle qualificazioni in virtù delle loro posizioni nel ranking individuale. Ma l’attenzione maggiore è posta domenica nella gara a squadre, utile per la qualificazione olimpica per avere tre pass individuali oltre che per poter concorrere a squadre. L’Italia di fioretto maschile, dopo il doppio bronzo Europeo e Mondiale, è attualmente quarta nel ranking di qualificazione olimpica e quindi virtualmente qualificata. Obiettivo è quello di risalire posizioni, in modo da poter giungere all’appuntamento olimpico con un tabellone di diretta che eviti almeno ai quarti di finale scontri diretti con le avversarie più accreditate.

In campo internazionale intanto giungono altre buone notizie in casa Conad Scherma Modica: Francesco Spampinato è stato autorizzato dalla Federazione Italiana a prendere parte sabato 9 alla prova del Circuito Europeo Cadetti a Budapest. Autorizzazione frutto dell’ottimo 7°posto ottenuto dal modicano alla prima prova nazionale cadetti di Bari, e che sarà per lui importante occasione di debutto in un palcoscenico internazionale. Pioggia di medaglie e dieci finalisti nelle varie categorie nello scorso weekend a Mazara del Vallo nella I Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi. Tre le medaglie d’argento: Ottavia Iacono nella bambine fioretto, Edoardo Aprile nei giovanissimi fioretto ed Elvira Sigona nelle allieve fioretto. Ben sei le medaglie di bronzo: Nora Cataudella bambine fioretto, Andrea Firera e Giorgio Giurdanella nei giovanissimi fioretto, Sofia Lucifora nelle giovanissime spada, Virginia Scarso ragazze fioretto ed Emanuele Santoro negli allievi fioretto.