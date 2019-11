Berrettini sorteggiato con Djokovic, Federer e Thiem alle Atp Finals

LONDRA (INGHILTERRA) - Sorteggio sulla carta proibitivo per Matteo Berrettini, che da domenica disputera' le sue prime Atp Finals sul cemento indoor della O2 Arena di Londra.

Il 23enne tennista romano, numero 8 del ranking mondiale, se la vedra' nel gruppo 'Borg' con il serbo Novak Djokovic, lo svizzero Roger Federer e l'austriaco Dominic Thiem. Nel gruppo 'Agassi' in gara lo spagnolo Rafael Nadal, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev. Resta ancora in forse la presenza di Nadal. Gli esami cui si e' sottoposto a Maiorca hanno evidenziato un leggero strappo agli addominali nella parte destra che l'ha costretto al forfait prima della semifinale di Parigi Bercy contro il canadese Denis Shapovalov. Lo spagnolo sara' a Londra, ha scritto su Twitter. "Giovedi' o venerdi' iniziero' ad allenarmi al servizio, il mio obiettivo e' essere in campo alle Atp Finals", ha dichiarato il fuoriclasse iberico, tornato in vetta alla classifica mondiale.

(ITALPRESS)