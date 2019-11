Giornata Mondiale del diabete 2019: “Per le persone, con le persone”. Quest’anno la giornata mondiale del diabete sarà l’occasione per celebrare i 10 anni della nascita de “Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete”, documento promosso da Diabete Italia,

Comitato per i diritti della persona con diabete e Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation e firmato dalle associazioni di persone con diabete, dall’associazione degli operatori sanitari di diabetologia e da Cittadinanzattiva per “cambiare il diabete”. La presentazione si terrà il 12 novembre alle ore 10 nella sala Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute. Parteciperanno all’evento rappresentanti di istituzioni, società scientifiche del settore e associazioni pazienti per discutere degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da realizzare.