La dieta semplice per dimagrire 5 kg a novembre si basa sul consumo di alimenti che non prevedono cotture lunghe. La dieta semplice si basa su piatti semplici e veloci da preparare. Nel regime alimentare sono compresi: pesce, yogurt, pollo, verdura e frutta.

Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta per dimagrire 5 kg a novembre. Ecco il menù: colazione con tè verde, yogurt greco scremato e una macedonia senza zucchero. Spuntino: 5 mandorle o 5 noci. Pranzo: insalata di pollo, rucola e pomodorini con succo di limone o aceto di mele e mais. Merenda: una tisana drenante al finocchio o un tè verde senza zucchero. Cena: polpo alla griglia, verdure in padella e tre o quattro fette di melone. Durante il giorno bisogna bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno ed evitare le bevande alcoliche, zuccherate e gassate.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencata non è adatta a chi soffre di diabete, pressione alta o altre patologie importanti. La dieta semplice per dimagrire è vietata alle donne in gravidanza.