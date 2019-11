Dieta pancia piatta con yogurt e cereali: menù dimagrante

La dieta pancia piatta con yogurt e cereali può far dimagrire fino a 2 kg subito in 4 giorni. La dieta pancia piatta con yogurt e cereali è una dieta depurativa molto semplice da seguire. Nel regime alimentare naturalmente non sono previsti solo yogurt e cereali ma anche altri alimenti.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta pancia piatta con yogurt e cereali per dimagrire fino a 3 kg subito. Lunedì: colazione con una spremuta d'arancia, 50 g di pane integrale con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: un centrifugato con due fettine di ananas e una mela. Pranzo: insalata con 60 g di farro decorticato, rucola, 50 g di gamberetti e 50 g di tofu, 2 fette di melone. Merenda: uno yogurt bianco e 3-4 noci. Cena: 120 g di petto di pollo ai ferri, insalata verde, 1 coppetta di fragole. Martedì: colazione 50 g di pane integrale, 2 cucchiaini di miele, 1 kiwi, 1 tè verde. Spuntino: un succo di pomodoro. Pranzo: insalata con 50 g di miglio, 50 g di feta e 1 manciata di olive nere; 2 fettine di ananas. Merenda: una spremuta e 20 g di cioccolato fondente. Cena: un passato di verdura con 30 g di crostini, 120 g di hamburger di manzo, 1 coppetta di frutti di bosco.

Mercoledì: colazione con un vasetto di yogurt bianco, 30 g di fiocchi d'avena, 2-3 noci. Spuntino: una coppetta di macedonia. Pranzo: 80 g di polenta taragna con 100 g di formaggio tipo crescenza, zucchine al vapore. Merenda: una manciata di frutta secca. Cena: una zuppa di legumi con 30 g di orzo decorticato, finocchi in pinzimonio. Giovedì: colazione con una spremuta d'arancia, 50 g di pane integrale con 2 cucchiaini di marmellata. Spuntino: un centrifugato con due fettine di ananas e una mela. Pranzo: insalata con 60 g di farro decorticato, rucola, 50 g di gamberetti e 50 g di tofu, 2 fette di melone. Merenda: uno yogurt bianco e 3-4 noci. Cena: 120 g di petto di pollo ai ferri, spinaci al vapore.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza.