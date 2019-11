Dieta di eliminazione per dimagrire 3 kg: menù

La dieta di eliminazione per dimagrire fino a 3 kg si basa sul divieto assoluto di alcuni alimenti elaborati e sul consumo di frutta, verdua, pesce uova e latte. La dieta di eliminazione elimina dal regime alimentare dietetico: caffè, cioccolato, frutta secca, formaggi grassi e piccanti.

Ma vediamo cosa prevede un menù esempio di una settimana della dieta di eliminazione per dimafrire fino a 3 kg. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte con caffè d’orzo e due fette biscottate. Pranzo: un minestrone di verdure, un filetto ai ferri, un’insalata mista. Cena: semolino al latte, una mozzarella, un’insalata campagnola e mele e pere al forno. Martedì: colazione con un vasetto di yogurt e due fette biscottate. Pranzo: pasta integrale con pomodoro fresco, costolette al vino bianco, un’insalata con carote c e finocchi. Cena: un passato di verdura, prosciutto cotto magro, patate lessate e frutta fresca. Mercoledì: colazione con un uovo al pomodoro e tre fette biscottate. Pranzo: una porzione di riso al latte, salmone al limone, zucchine grigliate e una mela. Cena: una porzione di crema di piselli, uovo in camicia, spinaci lessati e due mele cotte.

Giovedì: colazione con un bicchiere di latte con caffè d’orzo e due fette biscottate. Pranzo: pollo al latte e senape o pollo alla griglia, un’insalata verde e una mela. Cena: semolino in brodo di verdura, bresaola, fagiolini in insalata e mele e pere al forno. Venerdì: colazione con un frullato di frutta e due fette biscottate. Pranzo: una porzione di riso in bianco, pesce arrosto, un’insalata e una mela. Cena: un passato di verdura, formaggi magri, purè di patate e frutta cotta al forno. Sabato: colazione con un caffè d’orzo o un tè verde e due fette biscottate. Pranzo: un minestrone di verdure fresche, una porzione di fegato alla griglia, un’insalata e frutta fresca. Cena: riso con verdure, prosciutto cotto, verdure grigliate tipo melanzane o zucchine e una mela al forno.

Domenica: colazione con un vasetto di yogurt e due fette biscottate con miele. Pranzo: una porzione di gnocchi di patate conditi con pomodoro fresco, olio e basilico, e una macedonia senza aggiunta di zucchero. Per lo spuntino di metà mattina o la merenda pomeridiana si possono mangiare una mela o bere una tisana al finocchio drenante o ancora un tè verde. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. La dieta sopraelencata è una dieta indicativa che va sottoposta al parere di un medico prima di essere seguita.