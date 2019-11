Di Maio: il mercato cinese grande opportunità per le imprese italiane

"Nel 2018 il valore dell'economia digitale in Cina e' stato di 4.400 miliardi di dollari, per quasi il 35 per cento del PIL cinese. Un mercato enorme, anzi il piu' grande al mondo. Le importazioni cinesi attraverso le piattaforme di e-commerce nel 2018 pero' sono state 'solo' di circa 275 miliardi di dollari, ma in crescita di oltre il 26 per cento.

Per questo oggi sono intervenuto, qui a Shanghai, al forum 'E-commerce nell'era digitale', perche' e' importante comprendere la grande opportunita' che abbiamo davanti". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "I prodotti italiani rappresentano la qualita' che i cittadini cinesi, sempre piu' esigenti e consapevoli, cercano. Il mio obiettivo e' quello di mettere le aziende italiane nelle migliori condizioni per accedere a questo mercato e diventarne un valore aggiunto, creando nuovi posti di lavoro in Italia", aggiunge.

(ITALPRESS)