Modica, nuovi impianti di illuminazione pubblica: ecco dove

Gli impianti di illuminazione pubblica in contrada Quartarella, contrada Serrauccelli ed ex Sp 59 saranno presto realtà. Il Comune di Modica ha infatti ottenuto i 150.586 euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico necessari per la creazione di un sistema di illuminazione pubblica a basso consumo energetico.

In queste zone non è mai esistito alcun impianto di illuminazione pubblica benché i tanti residenti da tempo ne chiedevano la realizzazione. “Voglio fare i complimenti all’Assessore Linguanti e al responsabile del settore Manutenzioni, Giorgio Scollo – commenta il Sindaco - che hanno vinto una vera e propria corsa contro il tempo per accaparrarsi il finanziamento a differenza di tanti altri comuni che non ce l’hanno fatta. Purtroppo il tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e la chiusura e spesso molto esiguo e se non hai le persone giuste che ci lavorano rischi di non prendere nulla.

Le zone scelte in questa tornata sono densamente popolate e rappresentano punti residenziali di primaria importanza. Naturalmente l’opera di ammodernamento e creazione (ove non esistente) dell’illuminazione pubblica continuerà in altre zone di Modica come Scardacucco, e S.Elena, solo per citare quelle più imminenti da un punto di vista cronologico”.