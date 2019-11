Tartaruga Caretta Caretta salvata da un turista a Marina di Ragusa

Una tartaruga marina Caretta Caretta priva delle pinne anteriori è stata rivenuta stamane nella spiaggia di Marina di Ragusa da un turista francese. La Caretta caretta una volta recuperata è stata portata presso il presidio comunale di salvataggio ed assistenza bagnanti ubicato nei pressi del porto turistico.

Il personale in servizio ha preso in carico la tartaruga che è stata subito messa all’interno di una vasca piena di acqua di mare in attesa di essere affidata alle cure dell’Istituto Zooprofilattico che è stato prontamente avvertito del ritrovamento.