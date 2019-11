Balotelli replica al capo Ultras del Verona: siete piccoli esseri

BRESCIA - "Qua amici miei non c'entra piu' il calcio. State insinuando a situazioni sociali e storiche piu' grandi di voi, piccoli esseri". Non e' tardata ad arrivare la replica via Instagram di Mario Balotelli alle parole del capo degli ultras del Verona, Luca Castellini.

"Qua state impazzendo, svegliatevi ignoranti, siete la rovina. Pero' quando Mario faceva e vi garantisco fara' ancora gol per l'Italia, vi sta bene, vero? Le 'persone' cosi' vanno radiate dalla societa', non solo dal calcio - aggiunge - Basta mandar giu' ora. Basta lasciar stare. Basta. Basta".

(ITALPRESS)