Dieta con la zuppa di cavolo: menù per dimagrire 5 kg

La dieta con la zuppa di cavolo può far dimagrire fino a 5 kg in una settimana. La dieta si basa sul consumo di una zuppa di cavolo al giorno associata ad altri alimenti.

La dieta con la zuppa di cavolo è una dieta povera di calorie e depurativa che aiuta a perdere peso velocemente. La zuppa di cavolo si prepara con cipolla, cavolo, pomodoro, sedano, carote, bollite per una decina di minuti senza materie grasse, poi lasciata cuocere a fuoco basso finché i pezzi di verdura non saranno teneri. La zuppa non viene né frullata né passata, per aumentare l’effetto saziante. Puoi apportarvi piccoli cambiamenti variando i gusti con le spezie. Dal punto di vista delle bevande, oltre all’acqua puoi bere té e caffè senza zucchero.

Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella dieta con la zuppa di cavolo per dimagrire fino a 5 kg in una settimana. Lunedì: zuppa di cavolo e frutta, tranne le banane. Martedì: zuppa e verdure esclusi legumi come ceci e fagioli. Cena: una patata al forno, condita con un po’ di burro. Mercoledì: zuppa di cavolo, frutta (tranne le banane) e verdure. Giovedì: zuppa di cavolo, latte scremato a volontà e fino a 8 banane. Venerdì: zuppa di cavolo, 300 e 500 grammi di manzo e fino a 6 pomodori freschi. Bevi 7-8 bicchieri d’acqua per purificare l’organismo.

Sabato: zuppa di cavolo e manzo, pollo alla griglia senza pelle o vitello. Mangiare con verdure a volontà. Domenica: zuppa di cavolo e riso integrale, verdure e succo di frutta non zuccherato a volontà. Trattandosi di una dieta molto restrittiva e particolare raccomandiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di patologie importanti come diabete, pressione alta e non solo. La dieta sopraelencata è una dieta indicativa. La dieta deve essere sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.