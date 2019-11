Dieta che sazia per dimagrire subito 2kg: ecco come

La dieta che sazia subito e fa dimagrire 2 kg in 4 giorni è reale. Si tratta di una dieta che prevede il consumo di alimenti che fanno bene alla salute e se mangiate nel modo corretto non gìfanno ingrassare.

La dieta che sazia e fa dimagrire si basa sul consumo di diversi alimenti quali: carne, pesce, frutta e verdura. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta che sazia per diamgrire 2 kg in 4 giorni. La colazione e’ sempre la stessa con una spremuta di pompelmo o di arancia e due fette biscottate con un cucchiaino raso di marmellata. Primo giorno: pranzo con riso integrale con verdure di stagione, un’insalata mista e due fette di ananas. Cena: 150 gr di filetto alla griglia, 200 gr di pomodori in insalata, una mela. Secondo giorno: 80 gr di riso con zucchine, 200 gr di carote, 1 pera. Cena: 150 gr di pesce al forno, insalata di finocchi, due kiwi.

Terzo giorno: una porzione di petto di pollo alla griglia, 150 gr di zucchine grigliate, 2 mandarini. Cena: Carpaccio di manzo 150 gr, insalata di rucola e radicchio 150 gr, 2 kiwi. Quarto giorno: pranzo con 60 grammi di riso integrale con asparagi, 250 gr di radicchio ai ferri, una mela. Cena: 120 gr di Bresaola con rucola poche scaglie di parmigiano, 150 gr di insalata, 60 gr di panino. Per lo spuntino di metà mattina o per la merenda pomeridiana si può mangiare ananas, carote, sedano o finocchi. Trattandosi di una dieta molto restrittiva e particolare raccomandiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi soffre di diabete, altre patologie e alle donne in gravidanza. Durante i giorni della dieta vanno assolutamente escluse tutte le bevande alcoliche e zuccherate e snack dolci o salati.