Minardo: serve un intervento del Governo al Sud per il rilancio del Paese

“Lo sviluppo economico del Paese passa dal rilancio delle imprese del Mezzogiorno”. A parlare è il deputato nazionale di Modica, Nino Minardo.

“Bisogna avere il coraggio di immaginare politiche economiche più attente alle necessità dei singoli territori in modo da dare, nel breve periodo, una boccata di ossigeno all'economia nazionale e contrastare i fenomeni di aumento della disoccupazione e del lavoro precario che tanta preoccupazione destano, soprattutto, nelle popolazioni meridionali. Un coraggio – scrive Minardo - che questo Governo deve avere avviando azioni che favoriscano le regioni del Sud in cui la crisi ha un carattere fortemente endemico come in Sicilia. Tra le misure immediate da adottare ci sono ad esempio le esenzioni dal pagamento dell'imposta sul reddito per le nuove imprese che sorgeranno nelle regioni del Sud; azioni atte a favorire investimenti privati contribuendo a superare il divario socio-economico che affligge le regioni del Mezzogiorno.

Misure temporanee che i Ministri per la Coesione Territoriale e dell’Economia devono segnare in agenda alla voce priorità perché il rilancio del sud può favorire la ripresa economica dell’intero Paese.