Giusy Agnello nuovo Questore a Ragusa

Giusy Agnello nuovo questore. Piazza: “Benvenuta a Ragusa”. “Un caloroso benvenuto alla dottoressa Giusy Agnello che dal prossimo 11 novembre assumerà la guida della questura di Ragusa e un affettuoso ringraziamento al dottore Salvatore La Rosa che si trasferisce a Trapani dove non mancherà di continuare a mostrare le sue capacità e la sua professionalità”.

Lo dice il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, dopo aver appreso la notizia dell’avvicendamento alla guida della questura di Ragusa. “La dottoressa Agnello – aggiunge Piazza – avrà il sostegno delle Istituzioni, a cominciare da quella che rappresento, per svolgere appieno il suo lavoro e assicurare sicurezza ai cittadini iblei. Un caloroso ringraziamento al questore La Rosa che in questi due anni di servizio a Ragusa si è contraddistinto per il suo impegno e la sua dedizione nell’attività repressiva e preventiva tenendo sempre alto l’impegno dello Stato contro la criminalità e contro coloro che non rispettano le leggi”.