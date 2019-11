Vinales domina a Sepang davanti a Marquez, sul podio anche Dovizioso

SEPANG (MALESIA) - Maverick Vinales torna ad assaporare la vittoria. Il 24enne pilota spagnolo della Yamaha, scattato dalla seconda posizione sulla griglia di partenza, vince il Gran Premio della Malesia, diciottesimo e penultimo appuntamento del calendario 2019 della MotoGP.

Si tratta del secondo successo stagionale (il 23esimo della carriera e il settimo nella classe regina) per Vinales, che quest'anno si era gia' imposto ad Assen. Lo spagnolo domina la gara di Sepang fin dal primo giro e pone fine alla striscia di cinque vittorie consecutive di Marc Marquez. E' proprio il campione del mondo a chiudere il GP in seconda posizione, in rimonta dopo l'undicesimo tempo in qualifica causato dalla caduta nella Q2, mentre Andrea Dovizioso, in sella alla sua Ducati, conquista il terzo posto (nono podio in campionato). Quarta posizione per un ottimo Valentino Rossi, a lungo in lotta per il podio con il forlivese: si tratta del miglior risultato del Dottore nelle ultime cinque gare dopo aver registrato tre ottavi piazzamenti e un ritiro in Giappone. Seguono Alex Rins, Franco Morbidelli e un deludente Fabio Quartararo, pole-man del sabato trovatosi in grossa difficolta' dalla partenza. Ottava posizione per Jack Miller, in top-10 anche Danilo Petrucci e Joan Mir.

(ITALPRESS)