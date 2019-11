Pole negli Stati Uniti per Bottas davanti a Vettel

AUSTIN (USA) - Valtteri Bottas conquista la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti. A sorpresa e' il pilota finlandese della Mercedes a centrare la pole nella qualifica di Austin con il giro veloce in 1'32"029. Bottas condividera' la prima fila con Sebastian Vettel che piazza la sua Ferrari in seconda posizione a soli 12 millesimi.

Terzo tempo per Max Verstappen davanti a Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton scattera' solamente dalla quinta casella della griglia di partenza. In top-10 anche Albon (Red Bull), Sainz e Norris (McLaren), Ricciardo (Renault) e Gasly (Toro Rosso). Dall'undicesima posizione scattera' la Renault di Hulkenberg, dietro di lui Magnussen (Haas), Kvyat (al quale e' stato cancellato l'ultimo tentativo con cui aveva centrato l'undicesimo posto), Stroll (Racing Point) e Grosjean (Haas). Piu' indietro nella griglia, invece, le due Alfa Romeo di Giovinazzi (16°) e Raikkonen (17°) e le due Williams di Russell e Kubica. Partenza dalla pit-lane, invece, per Perez (Racing Point) dopo aver commesso un'infrazione durante il corso delle libere del venerdi'.

(ITALPRESS)