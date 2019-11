Hamilton campione del Mondo per la sesta volta

AUSTIN (USA) - Trionfo Mercedes ad Austin, Bottas vince ed Hamilton e' campione del mondo. Weekend da urlo per la scuderia tedesca che festeggia una straordinaria vittoria di Valtteri Bottas e il sesto titolo iridato di Lewis Hamilton.

E' il pilota finlandese a conquistare il successo negli Stati Uniti con una gran gara controllata al via grazie alla pole position e al sorpasso nel finale di gara ai danni di Hamilton. Per il britannico, al quale bastavano solamente quattro punti per festeggiare il sesto titolo iridato, arriva un buon secondo posto davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Gara da dimenticare per la Ferrari che chiude con un quarto posto registrato da Charles Leclerc e con un ritiro di Sebastian Vettel causato da una rottura alla sospensione anteriore durante il corso dell'ottavo giro. In top-10, e dunque in zona punti, anche Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Daniil Kvyat.

(ITALPRESS)