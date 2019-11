Marina di Ragusa: soluzione per la pista ciclabile

Marina di Ragusa: soluzioni per la pista ciclabile. Ancora una volta, le piogge abbondanti di questi ultimi giorni hanno provocato l’allagamento della pista ciclabile che si estende da Marina di Ragusa all’incrocio con via Ottaviano al confine con il territorio di santa Croce camerina, e che viene fruita orami anche al di fuori della bella stagione.

Il capogruppo consiliare del Pd Mario Chiavola, accenna a questa problematica, quella appunto dell’allagamento, su cui afferma “ne conoscevamo già l’esistenza e rispetto alla quale, però, non è stato mosso un dito dalla precedente amministrazione comunale né da quella attuale”. Chiavola si dice convinto che “sicuramente sarà stato un problema di progettazione o, meglio ancora, di realizzazione visto che l’acqua, essendo la sede stradale piatta, non riesce a defluire. Quando questa va via, poi, restano i detriti che è necessario rimuovere.

Sarebbe dunque opportuno rivedere l’inclinazione del manto stradale della pista ciclabile, attivando le conseguenti procedure. Anche perché abbiamo potuto appurare come la stessa sia fruita fuori stagione e, quindi, c’è la necessità che rimanga funzionale al meglio dopo le piogge e non certo impraticabile. Spero che l’attuale amministrazione prenda in carico la questione e si adoperi per risolverla, una volta per tutte”. (da.di.)