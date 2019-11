Presto riapre la Sp 67 a Pozzallo: istituito percorso alternativo

Il presidente del libero consorzio di Ragusa rassicura il sindaco di pozzallo confermando tempi rapidissimi sulla riapertura della S.p. 67. Nel frattempo il sindaco di Pozzallo con ordinanza sindacale ha riaperto un secondo percorso alternativo.

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dopo aver emanato una ordinanza di interdizione al transito veicolare e pedonale dal km 1.300 al km 1.400 della S.P. n. 67 per effetto dello smottamento della carreggiata stradale provocata dal nubifragio del 25 ottobre scorso ed aver indicato come percorso alternativo la strada provinciale 121 e 46, in data odierna ha emanato una seconda ordinanza in cui viene istituito un secondo percorso alternativo per il traffico pedonale e veicolare con l’esclusione dei mezzi pesanti. Tale secondo itinerario permetterà tempi di percorrenza molto brevi. Nel frattempo, le interlocuzioni del Sindaco con il Commissario del Libero Consorzio Dott. Salvatore Piazza sono quotidiane.

I tecnici provinciali, diretti dall’Ing. Carlo Sinatra, dopo i sopralluoghi di rito, stanno approntando tutti gli atti e studiando tutte le soluzioni per cercare di porre rimedio all’interruzione di un’arteria stradale che di fatto ha spaccato in due la fascia costiera della zona est della Provincia di Ragusa e della zona sud della Provincia di Siracusa. Ecco perché il Dott. Salvatore Piazza ha assicurato il Sindaco Roberto Ammatuna che l’intervento di ripristino della carreggiata stradale avverrà in tempi rapidissimi.