Hamilton davanti a Leclerc nelle prove libere Gp Usa

AUSTIN (STATI UNITI) - Lewis Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzultima prova del Mondiale di Formula 1 che si disputera' domenica sul circuito di Austin, in Texas.

Il cinque volte campione del mondo ha chiuso con il tempo di 1'33"232 grazie ad un super giro sulle gomme soft. Al secondo posto si piazza la Ferrari di Charles Leclerc che paga tre decimi esatti dal britannico, terza la Red Bull di Max Verstappen (+0"317). Un po' piu' attardato Sebastian Vettel, il tedesco chiude quarto (+0"658) ma nel suo giro non ha tirato fuori il massimo. Sottotono Valtteri Bottas, quinto (+0"813), dietro di lui l'altra Red Bull, quella di Alexander Albon che e' sesto (+1"202) mentre da sottolineare l'ottimo decimo posto di Antonio Giovinazzi sull'Alfa Romeo. La sessione e' stata interrotta per qualche minuto per via dell'incidente accaduto a Romain Grosjean, il pilota della Haas ha perso il controllo ed e' andato a sbattere a muro chiudendo cosi' in maniera anticipata la sua sessione. Domani caccia alla pole position: alle 19, orario italiano, le prove libere 3 e poi alle 22 sara' il momento delle qualifiche.

(ITALPRESS)